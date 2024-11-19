Российские ученые создали миниатюрные лазерные «иглы»

Как отмечают исследователи, важной областью применения световых «игл» является создание и модификация материалов на наноуровне, что позволяет конструировать сложные структуры с уникальными свойствами и улучшенными характеристиками. Кроме того, высокая точность и гибкость световых «игл» делают их незаменимым инструментом в области оптической микроскопии. С их помощью можно получать изображения с высоким разрешением.