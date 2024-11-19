Во время рейда «Пешеходный переход» зафиксировали 25 нарушений в Красноярске

В Красноярске прошел рейд «Пешеходный переход». Во время него зафиксировали 25 нарушений ПДД. Экипажи ДПС дежурили рядом с пешеходными переходами, на которых ранее фиксировались ДТП с участием пешеходов.
Во время рейда за несколько часов к административной ответственности привлекли шесть водителей, которые не уступили дорогу пешеходу на «зебре», двоих пешеходов за нарушение правила перехода проезжей части. Также выявили 17 других нарушений ПДД водителями.
«Напоминаем, что непредоставление преимущества в движении пешеходу на пешеходном переходе влечет наложение административного штрафа в размере от 1 500 до 2 500 рублей, а за нарушение ПДД пешеходом предусмотрена ответственность в виде штрафа 500 рублей», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции края.