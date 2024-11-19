В Хабаровском крае на холод в домах жалуются жители целого посёлка

Жители крупного посёлка Высокогорный в Ванинском районе Хабаровского края жалуются на холод в своих квартирах. А ведь этим летом в этом городском поселении прошёл самый масштабный за последние годы ремонт сетевого хозяйства. Накануне там состоялся сход местных жителей. На вопросы людей ответил глава районной администрации Сергей Нагорняк, который держит ситуацию на контроле. Об этом он написал в своём Телеграм-канале, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Основной темой разговора стала неудовлетворительная работа подрядчика, выполняющего капитальный ремонт теплосети и модернизацию котельной № 3. Район взял на себя обязательства по её модернизации. В этом году котельная перешла с дровяного отопления на более эффективное угольное. Всего в ремонт котельных мы в этом году вложили около 40 млн рублей. Проверил их работу, измерил параметры давления и температуры в системах теплоснабжения. Котельные работают в пределах норматива, — отметил Сергей Нагорняк.
Проблемы с отоплением связаны с состоянием труб от котельных до абонентов. Капитальный ремонт теплосетей начался летом. Замене подлежали 23 километра труб теплоснабжения.
— Тепло не доходит до жителей. Основная причина, конечно, в недостаточной работе подрядчика — он не успел вовремя сделать теплоизоляцию труб. Частично это можно объяснить объёмом поставленной задачи: такого масштабного ремонта в посёлке не было никогда. Но люди, конечно, должны получить коммунальные услуги нормального качества, несмотря ни на что. Данную ситуацию беру под личный контроль. Дал поручение предпринять меры для устранения недостатков, — заверил Сергей Нагорняк.