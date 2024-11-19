В Хабаровском крае на холод в домах жалуются жители целого посёлка

— Основной темой разговора стала неудовлетворительная работа подрядчика, выполняющего капитальный ремонт теплосети и модернизацию котельной № 3. Район взял на себя обязательства по её модернизации. В этом году котельная перешла с дровяного отопления на более эффективное угольное. Всего в ремонт котельных мы в этом году вложили около 40 млн рублей. Проверил их работу, измерил параметры давления и температуры в системах теплоснабжения. Котельные работают в пределах норматива, — отметил Сергей Нагорняк.