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Губернатор Никитин посетил русско-немецкий поселок в Богородском округе

Руководителем проекта является семья Кирш, переехавшая из Германии.

Источник: Правительство Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин посетил русско-немецкий поселок «РуДе» в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Руководителем проекта является семья Кирш. Ремо Кирш и его супруга Биргит Кирш переехали в регион из Германии.

«Мы ведем системную работу по привлечению высококвалифицированных специалистов в Нижегородскую область, и ваш проект является очень важным, знаковым элементом этой работы. Наша задача — помочь переселенцам на территории региона».

подчеркнул Никитин

В рамках встречи было обсуждено дальнейшее развитие территории поселения. Заявки на переезд в регион подали более иностранных 100 семей. Ремо Кирш рассказал, что сейчас они строят для переселенцев восемь домов, которые станут небольшим поселком.

Поддержку в переезде в Нижегородскую область иностранным специалистам оказывает кадровое агентство «ОКА». Они помогают иностранцам с оформлением документов, поиском жилья и трудоустройством.

Напомним, нижегородский губернатор высказался об указе, упрощающем визы иностранцам.