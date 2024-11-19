Губернатор Никитин посетил русско-немецкий поселок в Богородском округе

Губернатор Глеб Никитин посетил русско-немецкий поселок «РуДе» в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Руководителем проекта является семья Кирш. Ремо Кирш и его супруга Биргит Кирш переехали в регион из Германии.
«Мы ведем системную работу по привлечению высококвалифицированных специалистов в Нижегородскую область, и ваш проект является очень важным, знаковым элементом этой работы. Наша задача — помочь переселенцам на территории региона».
В рамках встречи было обсуждено дальнейшее развитие территории поселения. Заявки на переезд в регион подали более иностранных 100 семей. Ремо Кирш рассказал, что сейчас они строят для переселенцев восемь домов, которые станут небольшим поселком.
Поддержку в переезде в Нижегородскую область иностранным специалистам оказывает кадровое агентство «ОКА». Они помогают иностранцам с оформлением документов, поиском жилья и трудоустройством.
Напомним, нижегородский губернатор высказался об указе, упрощающем визы иностранцам.