Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В семи школах Ялты заменят окна

В семи школах Ялты установят современные стеклопакеты до конца 2024 года.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

До конца 2024 года в семи школах Ялты планируют заменить окна. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Оконные блоки заменяют на современные стеклопакеты. Ожидается, что работы выполнят до конца года.

«Сейчас специалисты работают сразу в семи школах: № 4 и № 6 в Ялте, в № 1 и № 2 в Алупке, в Гаспринской школе № 2, а также Кореизской и Форосской школах», — говорится в сообщении.

В образовательных учреждениях собираются заменить 460 оконных блоков. На эти цели выделили около 20 млн рублей.

«В целях безопасности работы идут либо в выходные, либо по окончанию учебного дня», — отметили в администрации.

образование