В семи школах Ялты заменят окна

До конца 2024 года в семи школах Ялты планируют заменить окна. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Оконные блоки заменяют на современные стеклопакеты. Ожидается, что работы выполнят до конца года.
«Сейчас специалисты работают сразу в семи школах: № 4 и № 6 в Ялте, в № 1 и № 2 в Алупке, в Гаспринской школе № 2, а также Кореизской и Форосской школах», — говорится в сообщении.
В образовательных учреждениях собираются заменить 460 оконных блоков. На эти цели выделили около 20 млн рублей.
«В целях безопасности работы идут либо в выходные, либо по окончанию учебного дня», — отметили в администрации.