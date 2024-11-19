Столичные загсы открыли прием заявлений на выездные регистрации брака в 2025 году

«Благодаря проекту мэра Москвы “Новые адреса счастья”, который стартовал более пяти лет назад, москвичи могут сделать свои свадьбы еще более уникальными и запоминающимися. За это время было проведено свыше 60 тысяч церемоний вне традиционных загсов, например в особняке Спиридонова, на стадионе “Спартак” и станции метро “Маяковская”. Регистрации проходят даже на Останкинской телебашне и речном трамвайчике. И с каждым годом проект становится все более популярным: с января по октябрь 2024 года свои отношения зарегистрировали 11,5 тысячи пар, что на 20 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. На свадебный сезон 2025 года сейчас доступно более 10,5 тысяч слотов на популярных площадках», — рассказала Анастасия Ракова.