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В понедельник выставку подбитой техники НАТО в Казани посетили более 12 тысяч человек

Сегодня последний день работы экспозиции — ознакомиться с ней можно с 10:00 до 16:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Вчера передвижную выставку военной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» посетили 12 тыс. 781 человек. За все время работы экспонаты осмотрели 113 тыс. 678 гостей.

В день открытия, 13 ноября, с экспозицией ознакомились 12 тыс. 799 человек. Наибольшее число посетителей побывало на выставке в воскресенье — 31 тыс. 411 человек.

На площадке у Центрального стадиона представлены 14 крупномерных экспонатов: американская, британская, немецкая, турецкая, австрийская и украинская техника, а также японские внедорожники, которые были захвачены на Донецком и Авдеевском направлениях в зоне проведения СВО.

Все экспонаты дополнены стендами с QR-кодами, с помощью которых можно увидеть видео с моментом поражения техники. Кроме того, военнослужащие рассказывают всем желающим об основных тактико-технических характеристиках машин.

На отдельной площадке выставлено 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Посетителям разрешается подержать экспонаты и сделать с ними фотографии. Также на территории выставки организован пункт отбора на военную службу по контракту.

Напомним, выставка «Сила V правде — гордость и победа» закрывается уже сегодня. Посетители могут ознакомиться с военной техникой с 10:00 до 16:00.

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