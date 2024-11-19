В понедельник выставку подбитой техники НАТО в Казани посетили более 12 тысяч человек

На площадке у Центрального стадиона представлены 14 крупномерных экспонатов: американская, британская, немецкая, турецкая, австрийская и украинская техника, а также японские внедорожники, которые были захвачены на Донецком и Авдеевском направлениях в зоне проведения СВО.