Санкт-Петербург 19 ноября отмечает 200-летие самого разрушительного наводнения

К утру 7 ноября Адмиралтейская сторона, Васильевский остров, Галерная гавань и многие другие районы оказались под водой, достигающей высоты человеческого роста. Дворцовую площадь бушующие волны превратили в единое целое с Невой, а Невский проспект стал бурным потоком, в хаосе которого плыли бочки, повозки, и товары магазинов, дрова, деревья, животные и люди. Тогда трагедия унесла жизни нескольких сотен человек.