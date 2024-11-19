В Госавтоинспекции напомнили об особенностях вождения зимой

— Дождь, снег, туман, веете, — все это может привести к ДТП. Необходимо выбирать скорость, учитывая интенсивность движения, особенности состояния транспортного средства и метрологические условия. Ни в коем случае нельзя превышать разрешенную скорость. Об этом гласит пункт 10.1 Правил Дорожного Движения, — отметил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции главного управления МВД России по Свердловской области Александр Казаков.