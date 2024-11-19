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В Госавтоинспекции напомнили об особенностях вождения зимой

Автоинспекторы рассказали какие опасности ждут водителей на дороге зимой.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с начала года произошло 36,6 тысячи аварий. С наступлением осенне-зимнего сезона количество аварий увеличивается. Причин несколько: уменьшается световой день, ухудшаются погодные условия.

— Дождь, снег, туман, веете, — все это может привести к ДТП. Необходимо выбирать скорость, учитывая интенсивность движения, особенности состояния транспортного средства и метрологические условия. Ни в коем случае нельзя превышать разрешенную скорость. Об этом гласит пункт 10.1 Правил Дорожного Движения, — отметил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции главного управления МВД России по Свердловской области Александр Казаков.

С приходом зимы у водителей ограничивается зона видимости. А пешеходы при переходе дорог не смотрят по сторонам, не принимают во внимание снежные накаты и прочие обстоятельства.

Основными причинами столкновений на дорогах становятся: неудовлетворительные погодные условия (снег, дождь, сумерки, туман), низкие сцепные качества дорожного покрытия (наледь, лужи), неверно выбранная скорость автомобиля, переход дороги в неустановленном месте, нахождение на проезжей части без цели перехода и другое.

Как обезопасить себя и не попасть в аварию?

— При мокрой, заснеженной или обледеневшей дороге учитывать скорость правильно. Скоростной режим должен позволять контролировать управление транспортным средством. Чем выше скорость, тем больше вероятность аварий, травматизма и смертности, а уменьшение скорости понижает такие вероятности;

— При ограниченной видимости использовать свет дальнего виденья;

— Водителям необходимо соблюдать увеличенную дистанцию во время непогоды;

— Пешеходам обязательно необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток;

— Переходить дорогу можно только в установленных для этого местах;

— При смене сезонов водителям необходимо вовремя менять шины на соответствующие погодным условиям.

Материал подготовлен при поддержке Госавтоинспекции Свердловской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

ГИБДД