В Госавтоинспекции напомнили об особенностях вождения зимой

В Свердловской области с начала года произошло 36,6 тысячи аварий. С наступлением осенне-зимнего сезона количество аварий увеличивается. Причин несколько: уменьшается световой день, ухудшаются погодные условия.
— Дождь, снег, туман, веете, — все это может привести к ДТП. Необходимо выбирать скорость, учитывая интенсивность движения, особенности состояния транспортного средства и метрологические условия. Ни в коем случае нельзя превышать разрешенную скорость. Об этом гласит пункт 10.1 Правил Дорожного Движения, — отметил начальник отделения дорожного надзора Госавтоинспекции главного управления МВД России по Свердловской области Александр Казаков.
С приходом зимы у водителей ограничивается зона видимости. А пешеходы при переходе дорог не смотрят по сторонам, не принимают во внимание снежные накаты и прочие обстоятельства.
Основными причинами столкновений на дорогах становятся: неудовлетворительные погодные условия (снег, дождь, сумерки, туман), низкие сцепные качества дорожного покрытия (наледь, лужи), неверно выбранная скорость автомобиля, переход дороги в неустановленном месте, нахождение на проезжей части без цели перехода и другое.
Как обезопасить себя и не попасть в аварию?
— При мокрой, заснеженной или обледеневшей дороге учитывать скорость правильно. Скоростной режим должен позволять контролировать управление транспортным средством. Чем выше скорость, тем больше вероятность аварий, травматизма и смертности, а уменьшение скорости понижает такие вероятности;
— При ограниченной видимости использовать свет дальнего виденья;
— Водителям необходимо соблюдать увеличенную дистанцию во время непогоды;
— Пешеходам обязательно необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток;
— Переходить дорогу можно только в установленных для этого местах;
— При смене сезонов водителям необходимо вовремя менять шины на соответствующие погодным условиям.
Материал подготовлен при поддержке Госавтоинспекции Свердловской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».