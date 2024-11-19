190 лет истории: Омский речной порт празднует юбилей

Почти два века речники вносят огромный вклад в экономику не только Омской области, но и всей страны. У работников порта есть все основания уверенно смотреть в будущее. О потенциале предприятия, важности перевозок по Иртышу и больших возможностях омских речников мы говорили с генеральным директором АО «Омский речной порт» Сергеем Григорьевичем Сандуловым.
Впервые Омская пристань была упомянута 190 лет назад в «Табеле городов Омской области». В документе сообщалось, что в устье Оми пришло 19 судов, «а в городское управление от пристани поступило 4 952 рубля 66 копеек доходов». Однако столетие она оставалась сравнительно небольшой: три грузовых участка, несколько складов и других хозяйственных сооружений, подъездные дороги. Расширение навигации на Иртыше произошло лишь в конце XIX в., и связано это было со строительством Транссибирской магистрали и железнодорожной пристани, соединившей две транспортные артерии — реку и железную дорогу. В 1930—1940-х годах тяжелый ручной труд был заменен на механический, появились электрокары и тельферный кран. И только в 1948 году пристань получила звание порта первого разряда. Вся дальнейшая история порта — это постоянное развитие и наращивание мощностей, решение сложнейших технических и экономических задач и, конечно, традиции. Небольшая пристань на Оми выросла до значимого предприятия региона.
— Уважаемый Сергей Григорьевич, в этом году Омский речной порт отмечает солидный юбилей — 190 лет. У предприятия богатейшая история, а начиналось все с небольшой пристани. Что представляет собой порт в настоящее время?
— Высокотехнологичное производство, грузовой терминал, на территории которого расположены более километра причальных стенок, механизированные грузовые причалы, на которых работают 15 портальных кранов грузоподъемностью от 5 до 27,5 тонны, подъездные железнодорожные и автомобильные пути, большая территория как открытых, так и закрытых площадок, ремонтные зоны для обслуживания и ремонта флота. В техническом парке Омского порта свыше 100 единиц флота: пассажирского, транспортного буксирного, несамоходного, вспомогательного и специального. Сегодня Омский речной порт — это крупное емкое производство, способное перерабатывать большой объем грузов.
Коллектив Омского речного порта.
— С чем сегодня связаны основные перспективы развития порта? Где, на ваш взгляд, сосредоточен основной потенциал успешного развития?
— Кроме того, что мы традиционно занимаемся добычей песка, и этот объем постоянно увеличивается, флот Омского речного порта выполняет перевозки грузов по Омской и Тюменской областям, включая северный завоз, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому округам и другим регионам, расположенным в районе Обь-Иртышского бассейна. В планах — увеличить объемы переработки и перевозки транзитных грузов в Республику Казахстан и в дальнейшем выстроить транспортный коридор с Китаем. Наша инициатива освоить движение на Китай услышана на самом высоком уровне и, надеюсь, будет поддерживаться на уровне регионального и федерального правительств. Если лидеры трех стран — России, Казахстана и КНР — примут соглашение о сотрудничестве, мы дойдем до Китая, порт и город Омск станет приграничьем с КНР.
Омский речной порт. Грузовые работы.
— Сергей Григорьевич, в 2023 году Омский порт обогнал свои же показатели за последние 27 лет. В первых числах ноября вернулся из рейса по Омской области теплоход РТ-681 и завершилась юбилейная, 190-я навигация. В затоне порта полным ходом идет расстановка флота на зимний отстой и ремонт. Можно подводить итоги юбилейной навигации. Удалось ли удержать результаты прошлого года?
— Если говорить об объемах переработки грузов, у нас не получилось обогнать прошлогодние цифры. Но это связано не с тем, что мы стали хуже работать. Те карьеры, которые ближе к Омску, уже отработаны, и для того чтобы добывать качественный песок, нам приходится отходить все дальше в сторону границы с Казахстаном. Соответственно, увеличивается расстояние доставки грузов и уменьшается объем переработки. Средняя дальность перевозок в эту навигацию увеличилась на 35,8%, как раз за счет увеличения расстояния перевозки песка собственной добычи с месторождений. Объем транзитных грузов приблизительно одинаковый, средняя дальность перевозок составила 823 км. Если говорить о доходной части, мы увеличили показатели. Это связано с тем, что работаем не только в нашем регионе, а пошли дальше — Обская губа, Енисейский залив и река Енисей, бухта Север.
Подводя итоги работы в навигацию 2024 года, можно с уверенностью сказать, что намеченные планы коллектив порта выполнил. Общий грузооборот за юбилейную навигацию составил 206,8 млн тонн, а это больше на 9,3%, чем в 2023 году. Переработано около 4,0 млн тонн песка, щебня, угля, тарно-штучных грузов. Добыто 1,5 млн тонн строительного песка. По водным путям Иртыша и Оби перевезено 1,5 млн тонн грузов.
На добыче песка работали землесос «Портовый-23» (командир Р. А. Кабдулин), плавкраны «ПК-5−89» (шкипер В. С. Беккер), «МКК-2» (шкипер Д. В. Тишкин), «КПЛ-3» (шкипер А. А. Волков). Работу гидрокомплекса обеспечивали перевозками теплоходы, экипажами которых руководят опытные капитаны, речники со стажем работы на флоте и новички: «РТ-371» — Кайыргельды Хамидуллович Жетписбаев, «РТ-364» — Виктор Викторович Горовой, «Юрий Зинченко» — Владимир Федорович Фирстов, «БТМ-467» — Раиль Абаевич Ахметов, «БТМ-514» — Антон Вадимович Волков, «РТ-817» — Илья Андреевич Кривошеев.
На перевозках транзитных грузов работали экипажи теплоходов «РТ-681» (капитан Владимир Витальевич Степченко), «Анатолий Павельев» (капитан Олег Михайлович Мельник), «Владимир Теренин» (капитан Кайрат Шайдешевич Куатов). Выполняли производственное задание по переработке грузов в районе Крайнего Севера плавкраны «ПГ-1−75» (шкипер Кайрат Шайдешевич Насыров), «ПГ-2−75» (шкипер А. А. Зыков).
Навигация — перевозка грузов.
— Можно сказать, что на вашем предприятии все решают кадры?
— Безусловно. Все намеченные задачи, обязательства предприятия по перевозке и переработке грузов исполняются благодаря слаженной работе коллектива. Сегодня по всей стране есть тенденция нехватки кадров, есть такая проблема и у нас. Омский порт — это сезонное предприятие, мы работаем в основном летом, и с точки зрения привлекательности для тех, кто хочет получать высокую зарплату круглый год, у нас менее интересно. Но, тем не менее, на предприятии есть основной костяк, это сплоченный коллектив профессионалов и единомышленников. Кроме того, мы активно сотрудничаем в плане привлечения молодых специалистов с Омским институтом водного транспорта. Обучающиеся направляются на производственную и плавательную практику к нам, и часть выпускников по окончании обучения остаются работать в Омском порту. Из таких молодых специалистов мы уже вырастили большое количество помощников капитанов, старпомов и капитанов судов. Так что высокопрофессиональный коллектив Омского речного порта способен выполнять все поставленные задачи, которые ставит перед нами правительство.
Отмечу, что в 2015 году Омский речной порт был предприятием-банкротом, были тяжелые времена, но мы восстановили флот, отремонтировали корпуса, заменили двигатели — смогли возродить порт, и сегодня с гордостью можно сказать, что мы преодолели все трудности и уверенно работаем с хорошими показателями.
Работа команды на судне.
— 18 сентября в рамках IV Форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась сессия «Роль регионов в развитии логистических маршрутов на пространстве ШОС», где было сказано, что Иртыш на сегодняшний день недооценен. Сергей Григорьевич, вы генеральный директор Омского речного порта с огромным опытом работы в Обь-Иртышском бассейне, прокомментируйте это мнение.
— Совершенно верное утверждение: Иртыш сегодня недооценен. Возможности Иртыша, который соединяет три страны, гораздо больше. Если сравнивать с советским периодом, когда было бурное развитие судоходства, в том числе и по Иртышу в районе Казахстана с выходом на три водохранилища, и не только грузовой составляющей, но и пассажирских и туристических судов, то сегодня этого нет. И мы начинаем понимать, что чувствуем себя ущербно, не имея пассажирских перевозок по реке и туристических маршрутов, что очень важно для нашего региона. Не только в сторону Тобольска на Ханты-Мансийск и Салехард, но и вверх по Иртышу в сторону Павлодара, Семипалатинска, где три прекрасных водохранилища, красивейшие пейзажи. Все технические сооружения, построенные в советское время, — действующие, и мы можем дойти до границы с Китаем и увидеть фантастическую природу, которая нисколько не хуже, чем, к примеру, в Норвегии с их фьордами.
Действительно, Иртыш недооценен с точки зрения пассажирских перевозок и туристических маршрутов. И конечно, утрачено движение по реке с Казахстаном. Мы работаем по перевозке щебня и соли. В апреле выполнил рейс за щебнем в Республику Казахстан теплоход «Владимир Теренин». Но это катастрофически мало для международного сообщения. Все легло на автомобильный и железнодорожный транспорт, а ведь это более затратно. Для того чтобы осуществлять автоперевозки, надо строить и ремонтировать дороги, а это колоссальные средства. А здесь природа дала нам отличную водную магистраль, которую всего лишь надо содержать в порядке и запускать по ней суда. Это намного дешевле, если, конечно, речь идет о государственном подходе и многотонных грузах. Кроме того, водный транспорт экологически чистый, что тоже немаловажно.
— Сергей Григорьевич, каким видите порт в ближайшее время в новой экономической реальности?
— На сегодняшний день порт загружен с точки зрения своей функциональности на 20−30%. Моя задача — загрузить его на 80%. И как раз заключение трехстороннего соглашения между Россией, КНР и Казахстаном даст возможность реализовать нам эти планы. Взаимовыгодное сотрудничество позволит на полную мощность использовать Иртыш и активно задействовать Омский речной порт. Для нас это отличная перспектива улучшить показатели: увеличить объемы работы, обеспечить хорошую выручку и вывести финансовые результаты предприятия на более высокий уровень. У речного транспорта есть значительный потенциал развития!
А сейчас мы начали уже готовиться к следующей навигации. Заключены договоры на поставку песка на межнавигационный период. Бесперебойно работает погрузчик на карте намыва грузового района, на причалах порта выполняются перегрузочные работы. Полным ходом идет подготовка к судоремонту. Экипажи проводят дефектацию механизмов судов, составляют ремонтные ведомости. Планы по ремонту флота большие, и выполнить их коллектив Омского речного порта готов.
Работа Омского порта.
Дорогие коллеги, друзья, уважаемые ветераны и работники Омского речного порта! Поздравлю вас с юбилеем!
190 лет назад в устье Оми появилась небольшая пристань, а сегодня, несмотря на все трудности и проблемы, Омский речной порт — крупный транспортный узел, значимое для региона и страны предприятие. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и делаем все возможное, чтобы загрузить портовые мощности, чтобы все речники были заняты делом, которое они привыкли во все времена делать очень хорошо. Желаю нашему коллективу процветания, постоянного роста, новых успехов в профессиональной деятельности, благополучия, крепкого здоровья и отличного настроения.
Генеральный директор АО «Омский речной порт» Сергей Григорьевич САНДУЛОВ.
Фото предоставлены предоставлены пресс-службой АО «Омский речной порт».