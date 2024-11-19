190 лет истории: Омский речной порт празднует юбилей

— Совершенно верное утверждение: Иртыш сегодня недооценен. Возможности Иртыша, который соединяет три страны, гораздо больше. Если сравнивать с советским периодом, когда было бурное развитие судоходства, в том числе и по Иртышу в районе Казахстана с выходом на три водохранилища, и не только грузовой составляющей, но и пассажирских и туристических судов, то сегодня этого нет. И мы начинаем понимать, что чувствуем себя ущербно, не имея пассажирских перевозок по реке и туристических маршрутов, что очень важно для нашего региона. Не только в сторону Тобольска на Ханты-Мансийск и Салехард, но и вверх по Иртышу в сторону Павлодара, Семипалатинска, где три прекрасных водохранилища, красивейшие пейзажи. Все технические сооружения, построенные в советское время, — действующие, и мы можем дойти до границы с Китаем и увидеть фантастическую природу, которая нисколько не хуже, чем, к примеру, в Норвегии с их фьордами.