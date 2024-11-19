В Феодосии будут стрелять — жителей просят не паниковать

«Сегодня, 19 ноября, с 10:00 до 13:00 будут проводиться учебные стрельбы», — сообщил он в Telegram-канале.
Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.
22 ноября в Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей.
В пятницу учения по гражданской обороне проходили в Евпатории. Масштабные антитеррористические учения провели в конце октября в алуштинском селе Малореченское.