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В Феодосии будут стрелять — жителей просят не паниковать

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 19 ноября, с 10:00 до 13:00 будут проводиться учебные стрельбы», — сообщил он в Telegram-канале.

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.

22 ноября в Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей.

В пятницу учения по гражданской обороне проходили в Евпатории. Масштабные антитеррористические учения провели в конце октября в алуштинском селе Малореченское.

учения