Лукашенко назвал белорусские ракетные войска важным сдерживающим фактором

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил республики с Днем ракетных войск и артиллерии, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Александр Лукашенко напомнил о роли артиллерии в победе в Великой Отечественной войне и отметил, что ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил современной Беларуси «мастерски владея современной боевой техникой, являются важнейшим сдерживающим фактором любых агрессивных устремлений в отношении нашего государства».
Президент уверен, что ракетчики и артиллеристы будут делать все для защиты Отечества и сохранения мира на белорусской земле.