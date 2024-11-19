Лукашенко назвал белорусские ракетные войска важным сдерживающим фактором

Мы писали, что посол Беларуси в России Александр Рогожник заявил, что адекватный человек не может поддержать одобрение ударов вглубь России (здесь подробнее). А МИД назвал прискорбным, что многие в ЕС выбрали опасную и безнадежную логику санкций и конфронтации с Беларусью (подробности здесь).