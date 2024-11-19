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Лукашенко назвал белорусские ракетные войска важным сдерживающим фактором

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии с их профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил республики с Днем ракетных войск и артиллерии, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко напомнил о роли артиллерии в победе в Великой Отечественной войне и отметил, что ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил современной Беларуси «мастерски владея современной боевой техникой, являются важнейшим сдерживающим фактором любых агрессивных устремлений в отношении нашего государства».

Президент уверен, что ракетчики и артиллеристы будут делать все для защиты Отечества и сохранения мира на белорусской земле.

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