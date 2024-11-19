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В Таганроге горожане высадили сто берез

В Таганроге улицу Победы, 114 украсили саженцы ста берез.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге горожане провели акцию древонасаждения. Сто берез появились на улице Победы, 114, рядом с реабилитационным центром. Об этом сообщили на официальной странице медучреждения.

Так, все неравнодушные жители приморского города, вооружившись лопатами и перчатками, украсили территорию саженцами. В акции приняли участие даже самые маленькие жители Таганрога.

Напомним, в Ростове-на-Дону в 2024 году также активно проходили акции по высадке деревьев. Так, за текущий год власти планировали высадить больше 21 тысячи различных деревьев: сосна, липа, ель, катальпа, слива Писсарди, дуб, бархат амурский, клен, береза, туя восточная, павловния войлочная, клен Гиннала, шелковица.