В Таганроге горожане высадили сто берез

Напомним, в Ростове-на-Дону в 2024 году также активно проходили акции по высадке деревьев. Так, за текущий год власти планировали высадить больше 21 тысячи различных деревьев: сосна, липа, ель, катальпа, слива Писсарди, дуб, бархат амурский, клен, береза, туя восточная, павловния войлочная, клен Гиннала, шелковица.