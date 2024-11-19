С начала ноября в Пермском крае выпало до 180% месячной нормы снега

Осадки объёмом до 180% месячной нормы выпали с начала ноября в Пермском крае, рассказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ в телеграм-канале «Опасные природные явления».
Больше всего осадков, по словам экспертов, выпало в Губахе — 146 мм. Это свыше 180% месячной нормы. На втором месте по объёму осадков находится Чердынь. Здесь выпало 123 мм осадков, что составляет 170% месячной нормы. На третьем месте — Ныроб, где объём выпавших осадков составил 105 мм. Четвёртое место делят между собой Вая и Бисер, где выпало 98 мм осадков. Это 146% месячной нормы.
«Примерно 95% осадков выпало в виде снега. На равнинной части края снег сейчас подтаивает, а в горах на востоке высота снега достигнет 50−60 см и даже больше», — пояснил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
По словам метеорологов, за счёт очень обильных осадков, которые накрыли регион в воскресенье, общая сумма осадков, накопленных с начала ноября на севере и востоке Прикамья, ещё сильнее увеличилась.
Ранее Андрей Шихов рассказал perm.aif.ru о масштабных снегопадах и оттепели, которые накрыли Прикамье в середине ноября.