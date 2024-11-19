С начала ноября в Пермском крае выпало до 180% месячной нормы снега

Больше всего осадков, по словам экспертов, выпало в Губахе — 146 мм. Это свыше 180% месячной нормы. На втором месте по объёму осадков находится Чердынь. Здесь выпало 123 мм осадков, что составляет 170% месячной нормы. На третьем месте — Ныроб, где объём выпавших осадков составил 105 мм. Четвёртое место делят между собой Вая и Бисер, где выпало 98 мм осадков. Это 146% месячной нормы.