Мэр Анапы рассказал о шансах Илона Маска стать казаком

«Ну, это еще нужно заслужить. Пусть сначала проявит себя, сделает что-нибудь важное и полезное для кубанской земли и страны. Ну, а потом посмотрим, может даже в ряды Анапского районного казачьего общества примем», — ответил Василий Швец.
Во время интервью «ФедералПресс» спросил у мэра Анапы про его отношение к Илону Маску. На вопрос о том, не хочет ли Василий Швец предложить американскому бизнесмену обзавестись загородной недвижимостью в городе-курорте, он ответил, что это нужно сначала заслужить.