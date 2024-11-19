Мэр Анапы рассказал о шансах Илона Маска стать казаком

Во время интервью «ФедералПресс» спросил у мэра Анапы про его отношение к Илону Маску. На вопрос о том, не хочет ли Василий Швец предложить американскому бизнесмену обзавестись загородной недвижимостью в городе-курорте, он ответил, что это нужно сначала заслужить.