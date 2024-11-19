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Мэр Анапы рассказал о шансах Илона Маска стать казаком

АНАПА, 19 ноября, ФедералПресс. Мэр Анапы Василий Швец дал интервью для «ФедералПресс». В нем он рассказал о шансах Илона Маска получить землю в городе-курорте и вступить в казачество.

Источник: Reuters

«Ну, это еще нужно заслужить. Пусть сначала проявит себя, сделает что-нибудь важное и полезное для кубанской земли и страны. Ну, а потом посмотрим, может даже в ряды Анапского районного казачьего общества примем», — ответил Василий Швец.

Во время интервью «ФедералПресс» спросил у мэра Анапы про его отношение к Илону Маску. На вопрос о том, не хочет ли Василий Швец предложить американскому бизнесмену обзавестись загородной недвижимостью в городе-курорте, он ответил, что это нужно сначала заслужить.