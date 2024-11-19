В мэрии Анапы поделились планами на новогоднее оформление курорта

При этом центральным местом притяжения жителей и гостей во время новогодних праздников станет пляжная лаундж-зона. Здесь установят ёлки, организуют зоны для фотосессий и появится змея, как символ 2025 года. Не забыли на курорте и про семью Песковиков, в этот раз они будут украшать лаундж-зону в компании новых друзей.