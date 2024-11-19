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В мэрии Анапы поделились планами на новогоднее оформление курорта

В Анапе представили концепцию оформления курорта к Новому году.

Источник: Freepik

Предстоящие праздники обсудили на расширенной городской планёрке. Провёл встречу 18 ноября глава Анапы Василий Швец.

Вице-мэр курорта Виталий Воронов сообщил на планёрке, что зимой город порадует жителей и туристов атмосферой уюта и семейного отдыха. Старт проекту «Зимуй в Анапе» по традиции дадут в День города — 15 декабря. Продлится проект до 15 января. Курорт на это время украсят фотозоны и новогодняя иллюминация, будет организована досуговая программа.

На Театральной площади курорта установят и украсят сразу несколько елей. Кроме того, на здания ЦК «Родина» и «Русские ворота» в период новогодних каникул будут проецировать праздничные видео, в том числе продолжение мультфильма про Песковика. На улице Гребенской сделают светящиеся деревья, новые световые элементы и декорации украсят сквер Гудовича, Крещенский парк, площадь Советов и центральную набережную.

При этом центральным местом притяжения жителей и гостей во время новогодних праздников станет пляжная лаундж-зона. Здесь установят ёлки, организуют зоны для фотосессий и появится змея, как символ 2025 года. Не забыли на курорте и про семью Песковиков, в этот раз они будут украшать лаундж-зону в компании новых друзей.

Мэр курорта добавил, что от массовых гуляний и салютов в предстоящие праздники снова откажутся. При этом атмосферу гостеприимства на курорте сохранят. Для досуга жителей и туристов подготовят ряд мероприятий.