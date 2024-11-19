На нескольких улицах Ростова на день отключат холодную воду

«20−21 ноября наши специалисты будут переподключать к городским сетям реконструируемый водопровод диаметром 225 мм на улице Мадояна», — пишет источник.
Отключение продлится с 9 утра 20 ноября до 9 утра 21 ноября.
Ростовская область, 19 ноября 2024. DON24.RU. В Ростове ограничат подачу холодной воды в районе: пер. Араратского, ул. Мичуринской, ул. Лесопарковой, пер. Серебряного. Об этом сообщает «Ростовводоканал» в своем телеграм-канале.
«20−21 ноября наши специалисты будут переподключать к городским сетям реконструируемый водопровод диаметром 225 мм на улице Мадояна», — пишет источник.
Отключение продлится с 9 утра 20 ноября до 9 утра 21 ноября.