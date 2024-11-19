На нескольких улицах Ростова на день отключат холодную воду

Ростовская область, 19 ноября 2024. DON24.RU. В Ростове ограничат подачу холодной воды в районе: пер. Араратского, ул. Мичуринской, ул. Лесопарковой, пер. Серебряного. Об этом сообщает «Ростовводоканал» в своем телеграм-канале.