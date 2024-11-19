Бюджет Омска в 2025 году: главное — социальная сфера

Доходов будет больше.
О бюджете Омска на 2025 год собравшимся рассказала директор департамента финансов администрации города Омска Ольга Илютикова. Ожидается, что доходов в городскую казну поступит на 9% больше, чем в этом.
— В первоначальном варианте бюджета доходы запланированы в размере 38,5 млрд рублей. Это рекорд, — считает Ольга Илютикова. — 44% из них — налоговые доходы, еще 44% — безвозмездные поступления и 12% — неналоговые доходы. Расходы запланированы в размере 39,2 млрд рублей. Дефицит составит 767 млн рублей. Бюджет по-прежнему характеризуется, как социальный.
Львиная доля трат запланирована на такие важные для общественной жизни сферы как образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика и социальная поддержка населения — все то, что принято называть «социалкой». На эти цели планируется направить 62% от общей суммы городской казны. Еще 28% пойдут на производственную сферу, которая отвечает за транспорт, ЖКХ, благоустройство, озеленение и дорожное хозяйство. А оставшиеся 10% — это прочие расходы, которые подразумевают охрану окружающей среды, обслуживание муниципального долга и общегосударственные вопросы.
Комфорт и удобство.
Проект бюджета отражает главную задачу, которую ставит перед собой администрация города — сделать жизнь омичей комфортнее и удобнее. Так на адресную инвестиционную программу планируется потратить 1,6 млрд рублей. Это — строительство социальных объектов, 31 линии наружного освещения, объектов коммунальной инфраструктуры и продолжение реконструкции дороги по бульвару Архитекторов. Не останется без внимания и дорожная сеть. Ремонт 5 дорог областного центра, капремонт моста им.60-летия ВЛКСМ, приобретение 15 единиц спецтехники, а также в целом на содержание и текущий ремонт городских дорог обойдется в 5,2 млрд рублей.
Сбалансирован и социально направлен.
Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут обратил внимание на особые условия, в которых происходит работа над главным финансовым документом города и его обсуждение.
— Хочу отметить, что бюджет на 2025 и плановый период 2026—2027 годов мы принимаем в непростых экономических и политических условиях, которые сложились в нашем городе, в нашей стране и в мире, — подчеркнул Владимир Корбут. — Бюджет традиционно имеет социальную направленность. Он сбалансирован, ориентирован на национальные проекты и городские программы. Его формирование осуществлялось на всех уровнях: в правительстве Омской области, в Законодательном Собрании Омской области, в администрации города и депутатами Горсовета в течение нескольких последних месяцев.
Теперь депутатам горсовета предстоит тщательно изучить проект бюджета и утвердить окончательную редакцию до конца этого года.
ЦИФРЫ.
20,8 млрд рублей предполагается потратить на сферу образования Омска: будет проведен капремонт 15 школ и текущий ремонт 351 образовательного учреждения города.
1,9 млрд рублей — на сферу культуры. Эти средства предназначены для обеспечения функционирования дворцов творчества, школ искусств, концертных коллективов, музеев, театров и библиотек, ремонт 25 учреждений, оснащение школ искусств музыкальными инструментами и модернизацию трех из них.
1,4 млрд рублей — на физкультуру и спорт, а также оздоровительные лагеря. Отремонтируют 12 спортшкол, 9 молодежных клубов и 5 хоккейных коробок, будут установлены 7 спортивных сооружений.