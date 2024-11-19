Бюджет Омска в 2025 году: главное — социальная сфера

Львиная доля трат запланирована на такие важные для общественной жизни сферы как образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика и социальная поддержка населения — все то, что принято называть «социалкой». На эти цели планируется направить 62% от общей суммы городской казны. Еще 28% пойдут на производственную сферу, которая отвечает за транспорт, ЖКХ, благоустройство, озеленение и дорожное хозяйство. А оставшиеся 10% — это прочие расходы, которые подразумевают охрану окружающей среды, обслуживание муниципального долга и общегосударственные вопросы.