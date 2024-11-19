Ледяной дождь и резкое похолодание надвигается на Владивосток

Резкое похолодание и осадки придут во Владивосток во вторник, 26 ноября. Весь день, по данным синоптиков, будет идти сильный дождь — за сутки выпадет до 12 мм осадков.
Днем будет положительная температура — до +5 градусов. А вот ночью начнется резкое похолодание до −2 градусов. Так что во Владивостоке может вновь пойти ледяной дождь.
Кроме того, в следующий вторник в столице ДФО поднимется очень сильный ветер. Порывы будут достигать 19 м/с.
Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время во Владивостоке не ожидается сильных морозов. Хотя «температурные качели» все равно продолжатся.