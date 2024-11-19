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В Волгограде встало движение трамваев №№ 5, 7, 10 и 12

19 ноября в Дзержинском районе Волгограда произошёл сбой в работе общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», в утренний час пик встало движение трамваев №№ 5, 7, 10 и 12 по направлению в Жилгородок.

По информации очевидцев, у остановки «Академический колледж» сломался старый трамвай Tatra, следующий по маршруту № 5.

— Движение действительно пока стоит. Сейчас предпринимаются меры для буксировки вышедшего из строя вагона в депо. Сроки запуска движения пока неизвестны, — рассказали журналистам в диспетчерской МУП «Метроэлектротраyc».

Судя по всему, пассажирам придётся или же воспользоваться услугами иных маршрутов общественного транспорта, или же какое-то время ожидать возобновления нормальной работы трамваев.