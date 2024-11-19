Замминистра спорта Ростовской области оставили в СИЗО ещё на месяц

Женщину задержали по подозрению в получении взятки в конце сентября 2024 года. Следователи считают, что в конце 2023 года она могла брать взятки у мужа учредительницы и директора компании-подрядчика. Деньги ей давались за то, чтобы фирма могла победить в тендере. Кроме того чиновница, по данным следствия, позаботилась о беспрепятственном подписании документов о приемке оказанных услуг. Ущерб от действий оценили в 80 тысяч рублей.