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Замминистра спорта Ростовской области оставили в СИЗО ещё на месяц

Её подозревают во взятках.

Заместителю министра спорта Ростовской области Светлане Гадаровой продлили срок заключения в СИЗО на один месяц — до 19 декабря включительно. Такое решение принял Ленинский районный суд.

Женщину задержали по подозрению в получении взятки в конце сентября 2024 года. Следователи считают, что в конце 2023 года она могла брать взятки у мужа учредительницы и директора компании-подрядчика. Деньги ей давались за то, чтобы фирма могла победить в тендере. Кроме того чиновница, по данным следствия, позаботилась о беспрепятственном подписании документов о приемке оказанных услуг. Ущерб от действий оценили в 80 тысяч рублей.

Если вину чиновницы докажут, ей грозит до шести лет лишения свободы.