В центре Омска жители более 40 домов остались без отопления

В Омске 19 ноября дома в центре города остались без отопления в связи с установлением причин изменения гидравлического режима на тепловых сетях.
Отопление и горячую воду отключили в 9 утра. Планируемое время включения — в 18.00. Согласно данным сервиса «Мой дом», работами занимается АО «ОмскРТС». Под отключение попали не только жилые дома, но и школа искусств, а также филиал школы.
Ранее мы сообщали, что в начале ноября несколько домов и микрорайон попали под отключение холодной воды. Это произойдёт из-за ремонтов на водопроводе.