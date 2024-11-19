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В центре Омска жители более 40 домов остались без отопления

Виной всему ремонтные работы.

Источник: Аргументы и факты

В Омске 19 ноября дома в центре города остались без отопления в связи с установлением причин изменения гидравлического режима на тепловых сетях.

Отопление и горячую воду отключили в 9 утра. Планируемое время включения — в 18.00. Согласно данным сервиса «Мой дом», работами занимается АО «ОмскРТС». Под отключение попали не только жилые дома, но и школа искусств, а также филиал школы.

Ранее мы сообщали, что в начале ноября несколько домов и микрорайон попали под отключение холодной воды. Это произойдёт из-за ремонтов на водопроводе.

ЖКХ