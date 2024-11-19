В муниципалитеты Ростовской области поступило больше 20 единиц коммунальной техники

В Ростовской области сразу нескольким муниципалитетам поступило больше 20 единиц коммунальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
Так, семь муниципалитетов получат 29 единиц спецтехники. Общая сумма составила порядка 198 млн рублей.
— Приобретение специализированной техники — это важный шаг к улучшению жизни наших граждан. Мы стремимся не только повысить качество услуг, но и создать комфортные условия для работы коммунальных служб, — рассказал и.о министра ЖКХ Сергей Орлов.
Техника отправится в Багаевский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Константиновский, Морозовский, Октябрьский и Тацинский районы. Отметим, что новая коммунальная техника поможет более эффективно очищать территории муниципалитетов и сделать жизнь дончан комфортнее.