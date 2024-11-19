Циклонический вихрь оставит в Петербурге кратковременные дожди 19 ноября

По словам синоптика, вихрь, неторопливо смещаясь к востоку, активизирует поступление к берегам Невы более холодных воздушных масс. Сопровождать понижение температуры будут кратковременные осадки в смешанной фазе.
Воздух прогреется до 1−3 градусов. Порывы ветра с юго-запада будут достигать до 8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал о похолодании в среду, 20 ноября. В город из Англии придет циклон «Quiteria», который принесет с собой осадки в виде мокрого снега.