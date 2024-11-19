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Циклонический вихрь оставит в Петербурге кратковременные дожди 19 ноября

Синоптическая ситуация в Петербурге 19 ноября будет формироваться под влиянием юго-западной переферии циклонического вихря. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: Коммерсантъ

По словам синоптика, вихрь, неторопливо смещаясь к востоку, активизирует поступление к берегам Невы более холодных воздушных масс. Сопровождать понижение температуры будут кратковременные осадки в смешанной фазе.

Воздух прогреется до 1−3 градусов. Порывы ветра с юго-запада будут достигать до 8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о похолодании в среду, 20 ноября. В город из Англии придет циклон «Quiteria», который принесет с собой осадки в виде мокрого снега.