Мэр Сергей Шелест рассказал о снижении числа аварий на дорогах Омска

В Омске проанализировали показатели аварийности за 10 месяцев этого года. Данные, которые подготовил городской отдел ГИБДД, показывают снижение общего количества ДТП на 5% (с 1 677 до 1 555 случаев) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, снизилось и число погибших и раненых — на 21,4% и 9,4% соответственно.