Мэр Сергей Шелест рассказал о снижении числа аварий на дорогах Омска

В Омске проанализировали показатели аварийности за 10 месяцев этого года. Данные, которые подготовил городской отдел ГИБДД, показывают снижение общего количества ДТП на 5% (с 1 677 до 1 555 случаев) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, снизилось и число погибших и раненых — на 21,4% и 9,4% соответственно.
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, также отмечено снижение как общего числа аварий с участием пассажирского транспорта на 1,8% (с 273 до 268), так и на 10% фактов ДТП по вине водителей общественного транспорта (с 70 до 63).
Самым аварийно-опасным днём остаётся пятница — на неё приходится 16% от общего количества ДТП. Пик аварийности — промежуток с 16:00 до 20:00, в который происходит 30% от общего числа аварий.
«Приведённые данные объективно свидетельствуют о необходимости и целесообразности реализации комплекса мер по снижению количества очагов аварийности в Омске. За истекший период 2024 года было выполнено 142 корректировки режимов работы светофорных объектов, введено светофорное регулирование на 3 перекрёстках. Дал поручения директору департамента транспорта по ряду мероприятий, направленных на дальнейшую стабилизацию дорожно-транспортной обстановки», — рассказал градоначальник.
Так, в ближайшее время в Омске скорректируют работу светофоров на следующих участках:
- пересечение улицы Заозёрная и проспекта Менделеева;
- пересечение улиц Химиков и Магистральная;
- пересечение улиц Химиков и Коммунальная;
- пересечение улиц Олега Кошевого и Торговая;
- пересечение улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого.