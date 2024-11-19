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В Дзержинске началось серийное производство мобильных убежищ

Стандартная модель укрытия включает два модуля: помещение для 54 человек и технический блок.

Источник: ВНИИ ГОЧС

Серийное производство модульного защитного сооружения «КУБ-М» стартовало в Нижегородской области. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что Россия впервые запустила массовое производство мобильных убежищ, которое расположено в Дзержинске.

Мобильное укрытие представляет собой универсальное сооружение, обеспечивающее защиту людей от разнообразных угроз, включая природные катастрофы и техногенные аварии. Стандартная модель укрытия включает два модуля: помещение для пребывания 54 человек и технический блок. При необходимости, можно увеличить вместимость убежища с помощью дополнительных модулей.

Как отмечают разработчики, мобильность укрытия является его главным преимуществом. Убежище можно легко переместить в другое место и подключить к уже существующим инженерным системам.

Руководитель научно-исследовательского центра по совершенствованию защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николай Посохов подчеркнул важность таких проектов для повышения безопасности и улучшения готовности к кризисным ситуациям.

«Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что в Нижегородской области начнут испытывать БПЛА для перевозки грузов.