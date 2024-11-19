В Дзержинске началось серийное производство мобильных убежищ

Мобильное укрытие представляет собой универсальное сооружение, обеспечивающее защиту людей от разнообразных угроз, включая природные катастрофы и техногенные аварии. Стандартная модель укрытия включает два модуля: помещение для пребывания 54 человек и технический блок. При необходимости, можно увеличить вместимость убежища с помощью дополнительных модулей.