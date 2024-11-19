Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предупредило о спецтехнике и перекрытии улиц в Минске 19−22 ноября

В Минске и областных центрах 19−22 ноября пройдут учения правоохранителей.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси предупреждает, что с 19 по 22 ноября в Минске, областных центрах и даже в некоторых районных центрах возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Все эти тренировки — часть командно-штабных учений, во время которых правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время предстоящих выборов президента Беларуси.

«Цель вводных задач — недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка», — говорится в сообщении МВД.

Правоохранители просят белорусов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Учения будут проходить под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова.

Мы писали, что Лукашенко назвал белорусские ракетные войска важным сдерживающим фактором (подробнее здесь), а еще, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет (здесь подробности).