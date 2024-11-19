МВД предупредило о спецтехнике и перекрытии улиц в Минске 19−22 ноября

МВД Беларуси предупреждает, что с 19 по 22 ноября в Минске, областных центрах и даже в некоторых районных центрах возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Все эти тренировки — часть командно-штабных учений, во время которых правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время предстоящих выборов президента Беларуси.
«Цель вводных задач — недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка», — говорится в сообщении МВД.
Правоохранители просят белорусов с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Учения будут проходить под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова.
Мы писали, что Лукашенко назвал белорусские ракетные войска важным сдерживающим фактором (подробнее здесь), а еще, что Европа хочет вернуть авиасообщение с Беларусью из-за затрат на облет (здесь подробности).