МВД предупредило о спецтехнике и перекрытии улиц в Минске 19−22 ноября

МВД Беларуси предупреждает, что с 19 по 22 ноября в Минске, областных центрах и даже в некоторых районных центрах возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники. Все эти тренировки — часть командно-штабных учений, во время которых правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время предстоящих выборов президента Беларуси.