6,5 миллиона туристов в Узбекистане: красивая цифра или манипуляция?

На первом месте, как оказалось, вовсе не россияне, европейцы или китайцы, как можно было бы ожидать. Лидерами списка стали… граждане Таджикистана — 1,8 миллиона человек. Следом идут кыргызстанцы (1,87 миллиона) и казахстанцы (1,2 миллиона). Но не спешите радоваться внезапному туристическому буму среди наших соседей. Большая часть из этих «туристов» приезжает вовсе не ради достопримечательностей, а по делам или к родственникам. Почему же их тогда считают туристами? Всё просто: так отчёт выглядит солиднее.
Сравните: из России, которую действительно можно считать одним из основных туристических рынков, в Узбекистан приехало всего 686,7 тысячи человек. Из Турции — 95,7 тысячи, Китая — 57,7 тысячи, Индии — 55,9 тысячи, Южной Кореи — 36,5 тысячи, Италии — 36,3 тысячи.
Подобный подсчёт больше напоминает попытку «натянуть» цифры для красивой статистики, чем реальную оценку туристического потока. Ведь называть гостей из соседних стран, приезжающих на рынок или в гости к родственникам, полноценными туристами, мягко говоря, странно.
Возможно, вместо того чтобы создавать искусственно завышенные цифры, стоит больше сосредоточиться на привлечении настоящих туристов, которые оставляют деньги в отелях, ресторанах и на экскурсиях? Или, по крайней мере, честно признавать, кто на самом деле посещает нашу страну.