6,5 миллиона туристов в Узбекистане: красивая цифра или манипуляция?

На первом месте, как оказалось, вовсе не россияне, европейцы или китайцы, как можно было бы ожидать. Лидерами списка стали… граждане Таджикистана — 1,8 миллиона человек. Следом идут кыргызстанцы (1,87 миллиона) и казахстанцы (1,2 миллиона). Но не спешите радоваться внезапному туристическому буму среди наших соседей. Большая часть из этих «туристов» приезжает вовсе не ради достопримечательностей, а по делам или к родственникам. Почему же их тогда считают туристами? Всё просто: так отчёт выглядит солиднее.