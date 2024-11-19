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6,5 миллиона туристов в Узбекистане: красивая цифра или манипуляция?

Узбекские туристические власти продолжают удивлять своими методами подсчёта. Согласно их данным, за девять месяцев 2024 года страну посетило более 6,5 миллиона иностранных путешественников. Впечатляющая цифра, не так ли? Но стоит копнуть чуть глубже, и всё становится менее радужным.

Источник: Vaib.Uz

На первом месте, как оказалось, вовсе не россияне, европейцы или китайцы, как можно было бы ожидать. Лидерами списка стали… граждане Таджикистана — 1,8 миллиона человек. Следом идут кыргызстанцы (1,87 миллиона) и казахстанцы (1,2 миллиона). Но не спешите радоваться внезапному туристическому буму среди наших соседей. Большая часть из этих «туристов» приезжает вовсе не ради достопримечательностей, а по делам или к родственникам. Почему же их тогда считают туристами? Всё просто: так отчёт выглядит солиднее.

Сравните: из России, которую действительно можно считать одним из основных туристических рынков, в Узбекистан приехало всего 686,7 тысячи человек. Из Турции — 95,7 тысячи, Китая — 57,7 тысячи, Индии — 55,9 тысячи, Южной Кореи — 36,5 тысячи, Италии — 36,3 тысячи.

Подобный подсчёт больше напоминает попытку «натянуть» цифры для красивой статистики, чем реальную оценку туристического потока. Ведь называть гостей из соседних стран, приезжающих на рынок или в гости к родственникам, полноценными туристами, мягко говоря, странно.

Возможно, вместо того чтобы создавать искусственно завышенные цифры, стоит больше сосредоточиться на привлечении настоящих туристов, которые оставляют деньги в отелях, ресторанах и на экскурсиях? Или, по крайней мере, честно признавать, кто на самом деле посещает нашу страну.

экономика
туризм и отдых