Хоценко: Омской области выделили порядка 7 млрд на модернизацию школ и детсадов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что регион получил порядка 7 млрд рублей на модернизацию школ, детских садов и колледжей. Ремонт в образовательных учреждениях пройдет в 2024—2027 годах.
Глава региона подчеркнул, что лично будет контролировать качество всех выполненных работ.
«Омская область вошла по стране в тройку регионов по количеству вновь отобранных социальных объектов. Уверен, что обновление оценят юные омичи, их родители и педагоги. Качество всех работ буду контролировать лично», — рассказал Виталий Хоценко.
Стоит отметить, что Минпросвещения одобрило заявку региона на проведение капремонта объектов образования в 2025—2027 годах. Заявку лично сопровождал Виталий Хоценко — это позволило расширить список зданий, в которых проведут капитальный ремонт.
Среди колледжей ремонт в первую очередь планируют провести в Омском авиационном колледже имени Н. Е. Жуковского (главный корпус, три здания учебных корпусов и общежитие), технологическом колледже (здание общежития), колледже инновационных технологий, экономики и коммерции (два учебных корпуса), а также в медицинском колледже (учебно-административный корпус).
В списке детсадов, которые отремонтируют в первую очередь, значатся учреждения Любинского, Москаленского, Горьковского, Тюкалинского, Тарского, Нововаршавского, Знаменского, Калачинского, Азовского районов и Омска.
Помимо этого, в 2025 году стартует капитальный ремонт школ в Русско-Полянском, Марьяновском, Нижнеомском, Азовском, Одесском, Знаменском, Таврическом, Нововаршавском, Павлоградском, Горьковском, Калачинском, Большереченском, Любинском, Саргатском и Исилькульском районах, а также в Омске.