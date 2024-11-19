Хоценко: Омской области выделили порядка 7 млрд на модернизацию школ и детсадов

Среди колледжей ремонт в первую очередь планируют провести в Омском авиационном колледже имени Н. Е. Жуковского (главный корпус, три здания учебных корпусов и общежитие), технологическом колледже (здание общежития), колледже инновационных технологий, экономики и коммерции (два учебных корпуса), а также в медицинском колледже (учебно-административный корпус).