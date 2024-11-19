Число заболевших ОРВИ в РФ выросло за неделю почти на 12%

«За прошедшую неделю в России количество заболевших ОРВИ на 11,7% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 701 тыс. случаев. По итогам 46 недели в России зарегистрировано более 25,4 тыс. [случаев] COVID-19, что на 21,6% выше, чем на прошлой неделе. На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*», — говорится в сообщении.