Число заболевших ОРВИ в РФ выросло за неделю почти на 12%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество заболевших ОРВИ в России за прошедшую неделю увеличилось на 11,7% в сравнении с предыдущей, ковидом — на 21,6%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
«За прошедшую неделю в России количество заболевших ОРВИ на 11,7% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 701 тыс. случаев. По итогам 46 недели в России зарегистрировано более 25,4 тыс. [случаев] COVID-19, что на 21,6% выше, чем на прошлой неделе. На территории РФ доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что 17,2% заболеваемости ОРВИ приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую область. Превышение среднероссийского показателя фиксируется в 45 регионах. Также в рамках кампании по вакцинации против гриппа привито более 73,2 млн человек.
Отмечается, что за весь период всего обнаружено 45 случаев с новым подвариантом ковида XEC.