В Ростовской области с 14 ноября разыскивают пропавшего парня

Сергей Попов вышел из дома 14 ноября. С того дня его больше никто не видел. Родные забили тревогу, когда Сергей перестал выходить на связь и не вернулся домой. Близкие пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают территорию Морозовского района.