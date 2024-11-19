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В Ростовской области с 14 ноября разыскивают пропавшего парня

В Морозовском районе пропал 25-летний парень.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропал 25-летний парень. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Сергей Попов вышел из дома 14 ноября. С того дня его больше никто не видел. Родные забили тревогу, когда Сергей перестал выходить на связь и не вернулся домой. Близкие пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают территорию Морозовского района.

Рост пропавшего — около 172 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Парень был одет в сине-белую тельняшку, черные спортивные штаны и черную шапку.