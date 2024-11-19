Омичи могут получить компенсацию за переход с печного отопления на газовое

С начала 2024 года компенсации за перевод на газ были выплачены 1 012 омичам на общую сумму 173,5 млн рублей. В ноябре в городе планируют направить выплаты ещё 28 жителям. Так, к концу месяца число получателей достигнет 1 040 человек, в общей сложности будет выплачено 178,6 млн рублей.