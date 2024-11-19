Омичи могут получить компенсацию за переход с печного отопления на газовое

Благодаря федеральному проекту «Чистый воздух», который входит в состав нацпроекта «Экология», местные жители могут бесплатно заменить печное отопление на газовое. В проект вошли 43 промышленных российских города, среди них и Омск. Цель проекта — кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. Уровень загрязнения воздуха во всех городах-участниках снизится вдвое до 2030 года.
Снижение выбросов обеспечивается в том числе переводом частных домов на газ. Омичи могут получить денежную компенсацию по оплате расходов на строительство газопровода в границах земельного участка и установку газоиспользующего оборудования в размере до 212 тысяч рублей.
Для получения средств нужно подать пакет документов. В него входят:
заявление, паспорт собственника, ИНН; правоустанавливающие документы на дом и на земельный участок; реквизиты счета с печатью от банка; договор поставки природного газа; договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации; чеки об оплате за проведённые мероприятия по газификации.
Приём документов осуществляется в администрациях округов:
в Кировском округе — ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел.: 55−14−86; в Ленинском округе — просп. К. Маркса, 62, каб. 410, тел.: 41−52−01; в Октябрьском округе — ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел.: 32−31−16; в Советском округе — ул. Красный Путь, 107, каб. 418, тел.: 23−13−57; в Центральном округе — ул. Герцена, 25, каб. 210, тел.: 25−47−42.
Отметим, что за два предыдущих года в Омске с печного отопления на газовое перевели 2 448 домовладений. Жители получили выплаты на общую сумму более 340 млн рублей.
С начала 2024 года компенсации за перевод на газ были выплачены 1 012 омичам на общую сумму 173,5 млн рублей. В ноябре в городе планируют направить выплаты ещё 28 жителям. Так, к концу месяца число получателей достигнет 1 040 человек, в общей сложности будет выплачено 178,6 млн рублей.
Семья участника СВО, которая живёт в Ленинском округе на улице Мануильского, также получила компенсацию. Пока муж исполняет свой воинский долг, его жена Самал уладила вопросы подключения к газу и занялась вопросами получения выплат. По словам омички, без возможности вернуть средства по нацпроекту «Экология» семья бы не решилась отказаться от печного отопления.
Проект продолжится и в следующем году. Сейчас проходит процесс определения финансирования для муниципальных образований. В заявке муниципалитета, направленной в региональное Правительство, — предложения по компенсации для 1 300 местных жителей.
Чтобы осуществить возврат средств, нужно, чтобы жильё было индивидуальной или блокированной застройки; перевод печного отопления на газовое (технологическое присоединение) должен произойти в 2023—2024 годах. Собственник также не должен ранее получать компенсации за проведение таких работ.