В Новосибирске создали виртуальный тур по местонахождению наскальных рисунков

Как рассказал один из исследователей памятника, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Дмитрий Черемисин, самые ранние фигуры были созданы здесь в эпоху бронзы. «В долине Елангаша можно встретить множество петроглифов колесниц, выбитых в характерной для Центральной Азии манере: колеса и лошади изображались на боку, развернутыми на поверхность скалы. На колесницах “передвигаются” парные фигуры, мужская и женская, что является редкостью для подобных изображений — обычно возничий один», — цитирует его пресс-служба.