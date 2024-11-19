В Новосибирске создали виртуальный тур по местонахождению наскальных рисунков

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии СО РАН впервые подготовили виртуальный тур по местонахождению петроглифов — древних наскальных изображений, выбитых или нанесенных краской на камни. Об этом сообщили в пресс-службе института.
«В Институте археологии и этнографии СО РАН впервые подготовили виртуальный тур по местонахождению петроглифов. Все желающие могут отправиться в долину реки Елангаш в Горном Алтае, где на протяжении десятков километров можно увидеть 30 тыс. изображений, нанесенных на скалы древними людьми», — говорится в сообщении.
В институте уточнили, что тур создан при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».
Наскальные изображения в долине реки Елангаш в Кош-Агачинском районе Республики Алтай считаются жемчужиной среди петроглифов Алтая. «Удаленность и труднодоступность этого памятника всегда провоцировала любопытство исследователей и туристов», — отмечают в пресс-службе.
О наскальных изображениях долины Елангаш.
Как рассказал один из исследователей памятника, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Дмитрий Черемисин, самые ранние фигуры были созданы здесь в эпоху бронзы. «В долине Елангаша можно встретить множество петроглифов колесниц, выбитых в характерной для Центральной Азии манере: колеса и лошади изображались на боку, развернутыми на поверхность скалы. На колесницах “передвигаются” парные фигуры, мужская и женская, что является редкостью для подобных изображений — обычно возничий один», — цитирует его пресс-служба.
Следующая, «скифская эпоха», или ранний железный век, представлена многочисленными фигурами оленей. Звери изображены с огромными закинутыми на спину рогами и вытянутой мордой. Средневековая древнетюркская эпоха представлена изображениями всадников во время охоты.
Время, близкое к этнографической современности, представлено изображениями юрт, охотников с ружьями, стад лошадей, овец, всадников, в том числе женщин в национальных одеждах.