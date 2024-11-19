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О новой мошеннической схеме с подарком в телеграм предупредили воронежцев

Сообщение приходит пользователям от знакомого человека.

Источник: Комсомольская правда

О новой мошеннической схеме с подарком в телеграм предупредили воронежцев. Она позволяет злоумышленникам красть аккаунты в мессенджере. Об этом пишет «Вестник киберполиции».

Суть схемы в том, что от аферистов в мессенджере жертве приходит сообщение о подарке. Предлагается бесплатная подписка на «телеграм-премиум» на год. Причем информация поступает от знакомого человека. А чтобы подарок принять и подписку активировать, нужно перейти по ссылке.

Однако, как только пользователь это делает и вводит номер мобильного телефона и пароль, его аккаунт взламывают. Ссылка оказывается фишинговой, а все конфиденциальные данные передаются аферистам.