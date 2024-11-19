О новой мошеннической схеме с подарком в телеграм предупредили воронежцев

Суть схемы в том, что от аферистов в мессенджере жертве приходит сообщение о подарке. Предлагается бесплатная подписка на «телеграм-премиум» на год. Причем информация поступает от знакомого человека. А чтобы подарок принять и подписку активировать, нужно перейти по ссылке.