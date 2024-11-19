В Перми зону платных парковок продолжат расширять в 2025 году

В 2025 году в Перми планируется расширение зоны платной парковки в сторону железнодорожного вокзала Пермь II. На заседании гордумы заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов рассказал, что в городе появятся две новые платные плоскостные парковки. Они будут расположены на улице Окулова, 12, у набережной и в районе Дома культуры железнодорожников.
Напомним, система платных парковок в центральной части Перми функционирует с 2016 года. В тарифной зоне № 101 один час парковки стоит 20 рублей, а в тарифной зоне № 102 — 40 рублей. На сегодняшний день зона платной автомобильной парковки на территории города включает порядка 11 тысяч мест.