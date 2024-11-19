Белорусский врач сказал, сколько сала можно съесть с пользой для здоровья

Доцент кафедры терапии Белорусского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, доцент Вадим Сушинский в комментарии порталу 24health.by назвал, сколько сала можно съесть с пользой, и можно ли употреблять этот высококалорийный продукт людям с высоким уровнем холестерина в крови.
«На вопрос, можно ли есть сало, для большинства людей отвечу положительно: можно. Другое дело, сколько и как часто (допустимо съедать небольшой кусочек 20−30 граммов не чаще раза в неделю)», — подчеркнул медик и отметил, что объем сала можно увеличить, если человек много работает физически.
Что касается людей с лишним весом, имеющих проблемы с холестерином, сердечно-сосудистые заболевания, то в этих случаях от сала стоит отказаться.
Вадим Сушинский отметил, что категорическое исключение продуктов, и того же сала, из рациона пациентами чаще всего встречается негативно, в штыки.
«Именно поэтому, чтобы не оттолкнуть человека от соблюдения диеты как таковой, возможны определенные исключения», — подчеркнул медик и напомнил, что многие сегодняшние горожане — выходцы из села и их предки сало любили и ели много.
Но времена изменились, и сегодняшние горожане не пашут, не косят, не жнут, дров не рубят, грядки не копают, за коровами и свиньями не ухаживают и поэтому энергии расходуют мало. Именно поэтому и с салом им надо быть осторожнее.
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