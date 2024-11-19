Белорусский врач сказал, сколько сала можно съесть с пользой для здоровья

«На вопрос, можно ли есть сало, для большинства людей отвечу положительно: можно. Другое дело, сколько и как часто (допустимо съедать небольшой кусочек 20−30 граммов не чаще раза в неделю)», — подчеркнул медик и отметил, что объем сала можно увеличить, если человек много работает физически.