Межрайонная ИФНС России № 3 по Татарстану меняет адрес нахождения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
С 25 ноября прием налогоплательщиков будет осуществляться по адресу: улица 25 Октября, 3. Добраться до инспекции можно на автобусах № 45,53,72 до остановки «25 Октября» или «Парк имени Петрова».
Межрайонная ИФНС № 3 обслуживает налогоплательщиков, которые живут или зарегистрированы в Авиастроительном и Кировском районах города, а также в Высокогорском, Тетюшском, Камско-Устьинском и Верхне-Услонском районах Татарстана.
Напомним, в Татарстане налоговая задолженность снизилась на четыре миллиарда рублей. На 1 ноября этот показатель составляет 11 миллиардов рублей.