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Межрайонная ИФНС России № 3 по Татарстану меняет адрес нахождения

С 25 ноября прием налогоплательщиков будет осуществляться по адресу: улица 25 Октября, 3.

Источник: Комсомольская правда

Межрайонная ИФНС России № 3 по Татарстану меняет адрес нахождения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

С 25 ноября прием налогоплательщиков будет осуществляться по адресу: улица 25 Октября, 3. Добраться до инспекции можно на автобусах № 45,53,72 до остановки «25 Октября» или «Парк имени Петрова».

Межрайонная ИФНС № 3 обслуживает налогоплательщиков, которые живут или зарегистрированы в Авиастроительном и Кировском районах города, а также в Высокогорском, Тетюшском, Камско-Устьинском и Верхне-Услонском районах Татарстана.

Напомним, в Татарстане налоговая задолженность снизилась на четыре миллиарда рублей. На 1 ноября этот показатель составляет 11 миллиардов рублей.