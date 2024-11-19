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В Уфе Шакшинский мост обещают открыть вовремя

Ремонт Шакшинского моста идёт по графику, по плану он будет открыт 24 ноября.

Источник: Соцсети Газизьяна Ахмедьянова

Как сообщил глава администрации Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов, сегодня здесь будут асфальтировать подъездные пути.

Реконструкция моста через реку Уфу ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», это важный транспортный объект.

В связи с производственной необходимостью мост второй раз полностью закрыли на месяц. В этот раз строители соединяли правую и левую части, а для этого нужно исключить колебание конструкций.

Полное закрытие автомобильного моста во второй раз привело к большим транспортным проблемам для жителей Шакши и иглинского пригорода. Вся нагрузка в этот месяц легла на железнодорожные перевозки, трафик возрос втрое. Власти по мере возможностей уменьшили интервал между электричками и удлинили маршруты в часы пик. Это расписание будет действовать до 29 ноября.