В Уфе Шакшинский мост обещают открыть вовремя

Полное закрытие автомобильного моста во второй раз привело к большим транспортным проблемам для жителей Шакши и иглинского пригорода. Вся нагрузка в этот месяц легла на железнодорожные перевозки, трафик возрос втрое. Власти по мере возможностей уменьшили интервал между электричками и удлинили маршруты в часы пик. Это расписание будет действовать до 29 ноября.