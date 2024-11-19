В Уфе Шакшинский мост обещают открыть вовремя

Как сообщил глава администрации Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов, сегодня здесь будут асфальтировать подъездные пути.
Реконструкция моста через реку Уфу ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», это важный транспортный объект.
В связи с производственной необходимостью мост второй раз полностью закрыли на месяц. В этот раз строители соединяли правую и левую части, а для этого нужно исключить колебание конструкций.
Полное закрытие автомобильного моста во второй раз привело к большим транспортным проблемам для жителей Шакши и иглинского пригорода. Вся нагрузка в этот месяц легла на железнодорожные перевозки, трафик возрос втрое. Власти по мере возможностей уменьшили интервал между электричками и удлинили маршруты в часы пик. Это расписание будет действовать до 29 ноября.