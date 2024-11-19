В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Запрет майнинга криптовалют планируется ввести в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края; также предлагается ограничить майнинг в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в четырех новых регионах России, сообщило правительство РФ. Минэнерго совместно с энергокомпаниями поручено проработать введение запрета на криптомайнинг в иных регионах страны.
Вице-премьер Александр Новак провел заседание правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики.
«Участники совещания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов России со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике. Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края», — говорится в сообщении.
«Также ограничение предложено ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — добавляет кабмин.
«Минэнерго совместно с энергокомпаниями, а также другими заинтересованными органами власти поручено проработать вопросы… введения запрета в иных регионах», — говорится также в сообщении.