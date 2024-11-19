В нескольких регионах России ограничат криптомайнинг

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Запрет майнинга криптовалют планируется ввести в осенне-зимний период до 2031 года в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края; также предлагается ограничить майнинг в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в четырех новых регионах России, сообщило правительство РФ. Минэнерго совместно с энергокомпаниями поручено проработать введение запрета на криптомайнинг в иных регионах страны.