Новый туристический маршрут «Дендропарк имени Печенкина» открыли в Симферополе

Маршрут протяженностью более двух километров проходит через территорию дендрологического парка имени М. В. Печенкина — особо охраняемой природной территории регионального значения, созданной в 2022 году. На нем установили информационные стенды, предупреждающие знаки, беседки и урны, что сделало его безопасным и удобным для посетителей.