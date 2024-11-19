Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый туристический маршрут «Дендропарк имени Печенкина» открыли в Симферополе

В симферопольском дендропарке имени Печенкина открыли новый турмаршрут.

Источник: Ольга Славгородская/ VK

В столице Крыма состоялось открытие нового эколого-просветительского маршрута «Дендропарк имени Печенкина». Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.

Маршрут протяженностью более двух километров проходит через территорию дендрологического парка имени М. В. Печенкина — особо охраняемой природной территории регионального значения, созданной в 2022 году. На нем установили информационные стенды, предупреждающие знаки, беседки и урны, что сделало его безопасным и удобным для посетителей.

Главными достопримечательностями маршрута являются два пинария, где можно увидеть разнообразные виды хвойных деревьев. Среди них — уникальное дерево секвойядендрон, а также сохранившаяся крымская сосна и другие редкие представители древесной и кустарниковой растительности.

В будущем экомаршрут станет местом проведения образовательных и просветительских мероприятий, включая экскурсии. На его территории будет создана научная площадка, где студенты смогут проводить исследования для своих научных проектов.

«У нас большие планы, связанные с этим маршрутом. Сделаем дорожки, проведем работы по расчистке территории, обязательно высадим новые виды зеленых насаждений. Уверена, в будущем эта территория станет местом притяжения, как туристов, так и научного сообщества».

рассказала Ольга Славгородская

Ранее Сергей Аксенов, глава Республики Крым, объявил о планах по созданию двух новых охраняемых природных территорий — заказников и парка-памятника садово-паркового искусства. По его словам, площадь охраняемых природных зон за счет новых объектов увеличится на 112 гектаров.

туризм и отдых