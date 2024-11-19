Новый туристический маршрут «Дендропарк имени Печенкина» открыли в Симферополе

В столице Крыма состоялось открытие нового эколого-просветительского маршрута «Дендропарк имени Печенкина». Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.
Маршрут протяженностью более двух километров проходит через территорию дендрологического парка имени М. В. Печенкина — особо охраняемой природной территории регионального значения, созданной в 2022 году. На нем установили информационные стенды, предупреждающие знаки, беседки и урны, что сделало его безопасным и удобным для посетителей.
Главными достопримечательностями маршрута являются два пинария, где можно увидеть разнообразные виды хвойных деревьев. Среди них — уникальное дерево секвойядендрон, а также сохранившаяся крымская сосна и другие редкие представители древесной и кустарниковой растительности.
В будущем экомаршрут станет местом проведения образовательных и просветительских мероприятий, включая экскурсии. На его территории будет создана научная площадка, где студенты смогут проводить исследования для своих научных проектов.
«У нас большие планы, связанные с этим маршрутом. Сделаем дорожки, проведем работы по расчистке территории, обязательно высадим новые виды зеленых насаждений. Уверена, в будущем эта территория станет местом притяжения, как туристов, так и научного сообщества».
Ранее Сергей Аксенов, глава Республики Крым, объявил о планах по созданию двух новых охраняемых природных территорий — заказников и парка-памятника садово-паркового искусства. По его словам, площадь охраняемых природных зон за счет новых объектов увеличится на 112 гектаров.