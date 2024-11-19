Авария у коммунальщиков: Тысячи жителей Кишинева до вечера остались без отопления и горячей воды

Сотни столичных жителей до вечера остались без отопления и горячей воды.
Как сообщили в «Termoelectrica», из-за аварии на участке тепловой сети до 18:00 без тепла и горячей воды остались потребители, проживающие по адресам:
бул. Куза-Водэ, 3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 14, 15/1, 15/2, 15/4, 15/5, 17/1, 17/4, 17/5, 17/7, 17/8, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 19/7, 19/8, 21/1, 21/2, 24/2, 26/1, 30/1, 34/1, 34/2, 34/3, бул. Дачия, 25, 29, 32, 33, 34/1, 36, 36/2, 37, 38, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/8, бул. Траян, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, ул. Индепенденцей, 20/1, 20/2, 22/3, 24/1, 24/2, 24/3.
До 17:00 отопления и горячей воды не будет по следующим адресам:
ул. Яловень, 94, 96v, 98/1, 98/2, 98/3, 100/1, 100/2, 100a, 102, 102/1, М. Лермонтов, 6, 6b, Сф. Винерь, 7, 16a, В. Радиулуй, 16.
Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.