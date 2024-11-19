В Омске двое мужчин организовали незаконный въезд в Россию семи иностранцам

Прокуратура Полтавского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Республики Казахстан и 45-летнего местного жителя. Они обвиняются по статье «Организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан, их незаконного пребывания в РФ, совершённые группой лиц по предварительному сговору».