В Омске двое мужчин организовали незаконный въезд в Россию семи иностранцам

Прокуратура Полтавского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Республики Казахстан и 45-летнего местного жителя. Они обвиняются по статье «Организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан, их незаконного пребывания в РФ, совершённые группой лиц по предварительному сговору».
По версии следствия, в июне 2023 года мужчины за денежное вознаграждение организовали незаконный въезд на территорию страны семи граждан Республики Индия.
Уголовное дело направлено в Полтавский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.