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В Омске двое мужчин организовали незаконный въезд в Россию семи иностранцам

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Om1.ru

Прокуратура Полтавского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Республики Казахстан и 45-летнего местного жителя. Они обвиняются по статье «Организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан, их незаконного пребывания в РФ, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в июне 2023 года мужчины за денежное вознаграждение организовали незаконный въезд на территорию страны семи граждан Республики Индия.

Уголовное дело направлено в Полтавский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.