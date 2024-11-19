244 резюме пришлось на одну вакансию режиссера в Иркутской области в ноябре

В Иркутской области в ноябре режиссеры и сценаристы стали профессиями с максимальной конкуренцией среди местных соискателей. Была открыта лишь одна вакансия, на нее пришлось 244 резюме (при том, что норма 4,0 — 7,9 резюме на вакансию). Об этом КП-Иркутск рассказали аналитики hh.ru.