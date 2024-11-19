244 резюме пришлось на одну вакансию режиссера в Иркутской области в ноябре

В Иркутской области в ноябре режиссеры и сценаристы стали профессиями с максимальной конкуренцией среди местных соискателей. Была открыта лишь одна вакансия, на нее пришлось 244 резюме (при том, что норма 4,0 — 7,9 резюме на вакансию). Об этом КП-Иркутск рассказали аналитики hh.ru.
На втором месте оказалась специальность тестировщика (прим. ред. — ищет вероятные ошибки и сбои в тестируемых программах). На одну вакансию приходится 80,7 резюме, на данный момент открыто лишь три предложения о работе.
— Эти профессии объединяет ограниченный спрос на рынке труда и небольшое количество вакансий. Кроме того, специалисты творческих профессий, таких как журналист, переводчик, режиссер, часто заинтересованы в подработке, — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилия Эсауленко.
Помимо этого в двадцатку попали такие специальности как: менеджер по компенсациям и льготам (80 резюме на вакансию), дата-сайентист (68), руководитель отдела логистики (57,4), менеджер, консультант по стратегии (56), гейм-дизайнер (55), брокер (51), переводчик (39,1), журналист, корреспондент (38,6), копирайтер, редактор, корректор (37,8) и другие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сбор подписей за снижение цен на авиабилеты в Иркутск начали в Бодайбо.