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Из столицы РТ в аэропорт 22 ноября запустят дополнительные электрички

Это связaно с проведением мероприятия в МВЦ «Казань Экспо».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В пятницу, 22 ноября, из столицы Татарстана в аэропорт запустят дополнительные пригородные поезда. Это связано с проведением концерта в МВЦ «Казань Экспо».

Электричка № 7602 отправится со станции «Казань» в 18:04 и прибудет на станцию «Аэропорт» в 18:24. В обратном направлении пассажиры могут уехать на составе № 7603 в 21:42. В столице Татарстана он окажется в 22:08.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

Подробную информацию по всем маршрутам можно узнать по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимаются круглосуточно), а также на сайте пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».