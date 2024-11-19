Достанет из-под завалов: Ростовские школьники создали робота-спасателя из конструктора

Как объяснил педагог, конечное изобретение должно было представлять из себя полностью автономных роботов. Они ездят по своей программе с учетом показания датчиков, ориентироваться по линиям с использованием датчиков цвета и при необходимости передвигаться по стенам. В этом им помогают дальномеры и камеры.