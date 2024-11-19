Достанет из-под завалов: Ростовские школьники создали робота-спасателя из конструктора

Донские школьники не перестают удивлять своей изобретательностью. Ребята уже делали и роботов-помощников для учителей при проверке домашнего задания, и моделировали космический буксир, и даже изобрели плавающий город, чтобы бороться с мусорным пятном в Тихом океане.
А в этот раз ребята собрали роботов-спасателей. И даже приняли с ними участие в конкурсе. Подробнее о своей разработке они рассказали «КП — Ростов-на-Дону».
СЛОЖНЕЕ ВСЕГО ПИСАТЬ ПРОГРАММУ.
— Мы с учениками недавно участвовали в Фестивале робототехники, — отметил педагог юных техников Александр Бильченко. — И там одним из заданий было создать роботов-спасателей. Поэтому мы с ребятами собрались вместе и стали думать, как это реализовать.
Робот выполнен из Лего. Фото: предоставлено Александром Бильченко.
Как объяснил педагог, конечное изобретение должно было представлять из себя полностью автономных роботов. Они ездят по своей программе с учетом показания датчиков, ориентироваться по линиям с использованием датчиков цвета и при необходимости передвигаться по стенам. В этом им помогают дальномеры и камеры.
— Роботов-спасателей можно сделать из любого материала. Но мы решили остановиться на конструкторе «Лего». Но это еще не самая сложная часть в изобретении. Сложнее всего было написать программу «спасателю», чтобы тот смог самостоятельно работать без изъянов.
На создание робота у команды ушло около трех месяцев. Основной скелет модели школьниками был создан за месяц, еще два ушло на доработку робота.
РАБОТА В ЭПИЦЕНТРЕ КАТАСТРОФ И СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ.
Когда программа была написана, а робот окончательно собран, юные волгодонцы проверили свою разработку на практике.
Чтобы добраться до эпицентра, робот должен преодолеть препятствия. Фото: предоставлено Александром Бильченко.
По легенде, в районе катастрофы стало слишком опасно для людей, чтобы добраться до жертв. Поэтому роботу предстояло провести спасательную операцию без помощи человека. Он должен был перемещаться по опасной местности с холмами, щебнем и различными неровностями так, чтобы не застрять по пути к спасению.
После успешного преодоления пути необходимо было найти пострадавших, после чего каждого из них аккуратно доставить в точку эвакуации и передать людям для оказания медицинской помощи. После успешного спасения робот должен был вернуться в эпицентр катастрофы и продолжить свою миссию.
Робот умеет вытаскивать людей из-под завалов. Фото: предоставлено Александром Бильченко.
— Наш робот может доставлять в зону эвакуации шарики, имитирующие пострадавших. А еще он так запрограммирован, что может доставлять спасательные комплекты в виде кубиков к специальным меткам, обозначающим жертв.
Несмотря на успешно выполненную спасательную операцию роботом, ребятам не удалось занять призовых мест. Хотя в прошлые годы юные изобретатели всегда привозили награды. Но школьники не отчаиваются и сейчас приступили к разработке нового робота.