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Двенадцать елочных базаров откроются в Новороссийске с 15 декабря

В преддверии Нового года в городе-герое обустроят нестационарные торговые площадки для продажи деревьев хвойных пород.

Сосны, пихты и ели доставят в Новороссийск из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей, а также Пермского края и других субъектов России.

Адреса ёлочных базаров в Новороссийске:

1. ул. Черняховского, район рынка.

2. пр. Ленина, 2/ул. Свердлова, 18а.

3. ул. Куникова, 11.

4. сквер им. Чайковского.

5. с. Борисовка, ул. Чапаева, район остановки общественного транспорта.

6. ул. Тобольская, 5.

7. ул. Видова, район дома № 167.

8. пр. Дзержинского, 220/2.

9. ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, район ДК.

10. ул. Рубина/ул. Горького.

11. ст. Раевская, ул. Котова/ул. Красная.

12. с. Мысхако, ул. Центральная, район ДК.

Елочные базары будут открыты с 15 по 31 декабря. Режим работы — с 9:00 до 21:00.