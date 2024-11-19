Двенадцать елочных базаров откроются в Новороссийске с 15 декабря

Сосны, пихты и ели доставят в Новороссийск из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей, а также Пермского края и других субъектов России.
Адреса ёлочных базаров в Новороссийске:
1. ул. Черняховского, район рынка.
2. пр. Ленина, 2/ул. Свердлова, 18а.
3. ул. Куникова, 11.
4. сквер им. Чайковского.
5. с. Борисовка, ул. Чапаева, район остановки общественного транспорта.
6. ул. Тобольская, 5.
7. ул. Видова, район дома № 167.
8. пр. Дзержинского, 220/2.
9. ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, район ДК.
10. ул. Рубина/ул. Горького.
11. ст. Раевская, ул. Котова/ул. Красная.
12. с. Мысхако, ул. Центральная, район ДК.
Елочные базары будут открыты с 15 по 31 декабря. Режим работы — с 9:00 до 21:00.