Омские СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной

ОМСК, 19 ноя — РИА Новости. Сообщение с анонсом концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Омске пропало с официального сайта «G-Drive Арены», где должно было состояться мероприятие, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт «Ночных снайперов» в Омске должен был состояться 23 ноября на «G-Drive Арене». Ранее опубликованная афиша мероприятия пропала с официального сайта G-Drive Арены, также отсутствует возможность купить билеты на сайте арены.
По информации местных СМИ, омичам, купившим билеты на концерт, стали приходить сообщения о его отмене «по техническим причинам».
Сама Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» пока не прокомментировали данную ситуацию в своих соцсетях.
Ранее отмены концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» требовали омские казаки, затем они написали письмо губернатору. В региональном правительстве заявили, что не являются организаторами концерта.