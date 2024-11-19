Омские СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной

ОМСК, 19 ноя — РИА Новости. Сообщение с анонсом концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Омске пропало с официального сайта «G-Drive Арены», где должно было состояться мероприятие, передает корреспондент РИА Новости.