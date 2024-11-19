Новосибирские общественники призвали отменить концерт рэпера CODE10/80

В Новосибирске общественники «Северный человек» призвали отменить концерт рэпера CODE1080 (Юрия Матюшевского) в баре «Руки Вверх». Эту информацию «Прецеденту» подтвердил представитель организации Руслан.
Выступление певца должно было состояться 28 ноября. Купить билеты, судя по афише, могут даже подростки от 16 лет. Это и возмутило общественников, ведь песни рэпера не рассчитаны на детскую аудиторию.
— Творчество данного исполнителя является ничем иным, как пропагандой асоциального и деструктивного поведения, направленного на неокрепшие умы несовершеннолетних слушателей. Тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, — сказал Руслан. — Подобное творчество, если его можно так назвать, противоречит традиционным духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям нашего народа, сохранение которых заложены в государственной политике нашего государства.
На сайте Qtickets билеты все еще в продаже. Однако в афишах бара выступления рэпера нет.
Арина ВЛАСЕНКО.