Аналитики назвали самые конкурентные вакансии в Новосибирской области

В топ-20 самых конкурентных вакансий также вошли гейм-дизайнер (на одну вакансию подали резюме 91 соискатель), режиссер, сценарист (на каждую вакансию пришлось по 82,4 резюме), арт-директор (58,5 резюме на предложение) — в основном творческие и топ-менеджерские специальности, а также профессии в сфере IT.