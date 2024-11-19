Аналитики назвали самые конкурентные вакансии в Новосибирской области

Аналитики назвали конкурентные вакансии в Новосибирской области за ноябрь. Самый большой спрос зафиксировали на должность «менеджер, консультант по стратегии» — на одну вакансию пришлось 150 резюме.
На втором месте по уровню конкуренции за рабочие места оказалась специальность бортпроводника, с соотношением 100 резюме на вакансию, выяснили аналитики hh.ru.
В топ-20 самых конкурентных вакансий также вошли гейм-дизайнер (на одну вакансию подали резюме 91 соискатель), режиссер, сценарист (на каждую вакансию пришлось по 82,4 резюме), арт-директор (58,5 резюме на предложение) — в основном творческие и топ-менеджерские специальности, а также профессии в сфере IT.