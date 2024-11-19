В Калининградской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ

За неделю в Калининградской области зарегистрировано 3915 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.
Это ниже среднего многолетнего уровня и выше уровня прошлой недели на 9,6%. 43,4% заболевших — дети, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ выделены риновирусы, боковирусы и другие.
Эпидемиологи напоминают, что текущая эпидобстановка является благоприятным периодом вакцинироваться против гриппа тем, кто ещё не успел.