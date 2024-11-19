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В Калининградской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ

Чуть менее половины заболевших — дети.

За неделю в Калининградской области зарегистрировано 3915 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.

Это ниже среднего многолетнего уровня и выше уровня прошлой недели на 9,6%. 43,4% заболевших — дети, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ выделены риновирусы, боковирусы и другие.

Эпидемиологи напоминают, что текущая эпидобстановка является благоприятным периодом вакцинироваться против гриппа тем, кто ещё не успел.

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